Обман на дороге: как хитрые инспекторы вымогают у водителей документы, которые те показывать не обязаны

Юрист, специализирующийся на автомобильном праве, напомнил водителям перечень документов, которые они обязаны предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции при проверке. Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения, к таким документам относятся водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий полис обязательного страхования автогражданской ответственности, сообщает naavtotrasse.ru .

Эксперт пояснил, что некоторые другие документы не нужно возить с собой постоянно. Медицинская справка требуется только при получении или замене водительских прав, а в повседневной поездке ее наличие необязательно. Исключением являются случаи, когда необходимость ее наличия специально отмечена в самом водительском удостоверении.

Паспорт транспортного средства (ПТС) необходим при первичной регистрации автомобиля или смене собственника, однако при себе водитель должен иметь только свидетельство о регистрации. Диагностическая карта (документ о прохождении технического осмотра) обязательна для грузового и коммерческого пассажирского транспорта, но не для личных легковых автомобилей.

Специалист рекомендовал в случае неправомерных требований со стороны инспектора вести себя спокойно, ссылаться на установленные правила и не допускать резких ответов.

