Обманутый на 45 млн рублей историк Радзинский знал об афере от Никаса Сафронова

У российского писателя Эдварда Радзинского украли сбережения, мошенники обманули его на 45 миллионов рублей. Как пишет KP.RU , за неделю до этого о злоумышленниках и популярных схемах историку рассказал его друг, художник Никас Сафронов.

В случае и Сафроновым и Радзинским мошенники действовали по одной схеме. Незнакомцы представлялись сотрудниками «Википедии», сообщали, что хотят редактировать статью о звезде на сайте и им нужны некоторые данные. Следом жертве поступал звонок якобы от ФСБ. После получения сведений, аккаунтов мессенджера и других деталей, аферисты писали всем подряд с просьбой занять денег. Финансы Сафронова уберегло то, что ему лично позвонил Газманов и уточнил, действительно ли художник нуждается в займе. Когда обман раскрыли, то лавочку злоумышленников прикрыли.

Тогда Сафронов и его семья составили подробную инструкцию со схемой, которую применяли мошенники. Художник поделился ей и с историком Радзинским. Правда тогда сообщение приняла его супруга.

«Мы с помощниками сели и составили инструкцию — как понять, что твой аккаунт в мессенджере привязан не только к телефону, но и другому устройству. В том числе писали и супруге Эдварда Радзинского. Она все получила и ответила: «Спасибо, дорогой Никас!» И вот прошла буквально неделя и мы читаем о том, что у ее мужа увели деньги!», — рассказал KP.RU Лука Сафронов-Затравкин, сын Никаса.

Примечательно, что о краже баснословной суммы у Радзинского не в курсе в полиции. По данным СМИ, историк передал 45 млн рублей неизвестному курьеру. Именитого публициста запугали тем, что он якобы финансирует ВСУ. Сама жертва обмана на звонки не отвечает, ситуацию никак не комментирует.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян с помощью приглашения на флюорографию и другие процедуры.