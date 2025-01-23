Обматеривший волонтеров чиновник с Кубани подтвердил свою отставку

Замминистра образования Краснодарского Края Сергей Урайкин подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» свою отставку, но подчеркнул, что это не связано с недавним скандалом с активистами.

Урайкин, по публикациям из Сети, разозлился из-за опубликованного 11 января ролика, где волонтеров заставили покинуть штаб по спасению птиц. На разошедшихся по группам видео он заявил, что «попринимает» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном. Он также призывал активистов перестать нагнетать панику на всю страну. В ход пошла ненормативная лексика. Сам чиновник позже извинился и отметил, что вышел из себя из-за «непрерывного напряжения». Далее появились новости об отставке Сергея Урайкина, что связали с недавним скандалом.

Сам замминистра подчеркнул, что уходит с поста по профессиональным причинам, а не из-за конфликта.

«В отставку я ухожу с точки зрения замминистра образования, но это не связано никаким образом [с инцидентом с волонтерами]. У нас идет формирование департамента молодежной политики, которое закончится 5 февраля», — заявил чиновник.

Однако Урайкин подчеркнул, что пока решение руководство не приняло, в том числе по формированию департамента.

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