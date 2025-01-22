Специалисты проверили безопасность черноморской рыбы после разлива мазута

В Керченском проливе и прибрежной акватории Черного моря проверили состояние биоресурсов после разлива нефтепродуктов, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на релиз Росрыболовства.

После экологической проблемы в Черном море провели ряд исследований, в частности и убедились в безопасности водных обителей. По показателям выловленная рыба оказалась безопасной для употребления. В ней специалисты не нашли тяжелых металлов, превышения концентрации углеводородов, нефтепродуктов и других отклонений, которые бы могли навредить здоровью.

Отмечается, что итоги исследование предоставят членам правительственной комиссии.

Напомним, что в середине декабря 2024 года крушение потерпели два танкера с нефтепродуктами, которые в результате ЧП разлились в акватории Керченского пролива и распространились к пляжам Краснодарского края. Зафиксировали пятна и на берегу Азовского моря. Очищают береговые линии волонтеры и специалисты, задействованы водолазы и ответственные за экологическую обстановку службы.

Ранее стало известно, что активисты придумали новый способ очистки краснодарских пляжей от мазута.