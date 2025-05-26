Обмен пленными вскрыл внутренние проблемы Украины
Военкор Коц нашел проблему Украины после большого обмена пленными с Россией
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Недавний масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» обнажил серьезные внутренние проблемы Украины. Об этом заявил военкор Александр Коц в материале KP.RU.
Из 1000 переданных России людей только 880 были военнопленными, остальные 120 — гражданские лица, включая 20 жителей Курской области, насильно вывезенных на украинскую территорию. Как отметил Коц, анализ списков освобожденных показывает шокирующую картину: значительную часть «обменного фонда» Киева составили украинские граждане, осужденные за симпатии к России.
Обозреватель рассказал и о тревоге за россиян, оставшихся в украинских тюрьмах. Как отметил военкор Александр Коц, его знакомый уже два года находится в СИЗО за переписку с российским военблогером.
Приговоры освобожденных украинцев читаются как хроника партизанской войны, а сопротивление киевскому режиму существует даже в западных областях Украины.
Ранее сообщалось, что Москва передала Киеву список с именами военных, подлежащих обмену по формуле «1000 на 1000».