Обменянная на Запад художница Скочиленко хочет заключить однополый брак

Российская художница, музыкант и поэтесса Александра Скочиленко, которая уехала на Запад в результате обмена с РФ, планирует заключить брак с Софьей Субботиной, с которой она встречается, пишет Associated Press.

В настоящее время обе девушки проживают в Германии, где разрешены однополые браки. Однако о времени и месте вероятного бракосочетания не сообщается. Скочиленко никогда не скрывала свою сексуальную ориентацию.

Александра Скочиленко была приговорена в ноябре 2023 года к семи годам колонии общего режима за фейки о российской армии. Она была задержана за то, что в марте 2022 года в супермаркете «Перекресток» заменила ценники на листовки, осуждающие СВО.

1 августа 2024 года Скочиленко стала участницей масштабного обмена заключенными между Россией и Западом и была помилована президентом РФ.