Обнаглевший «сугроб на колесах» перегородил дорогу пешеходам и водителям в Балашихе

В Балашихе разыскивают владельца автомобиля, который умудрился совместить сразу несколько нарушений в одной парковке. Белая иномарка с разбитым капотом и шапкой снега толщиной почти в метр колесила по улицам города, пока окончательно не бросила якорь — прямо на пешеходном переходе в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова. Об этом сообщает REGIONS .

Очевидцы рассказали в телеграм-канале «В Балашиха|Все новости»: если бы машина стояла во дворе, на нее никто бы и не посмотрел. Но транспортное средство, больше напоминающее сугроб на колесах, постоянно перемещалось. Жители заподозрили неладное: видимо, водитель решил избавиться от проблемного авто самым бесхитростным способом — просто оставить посреди дороги.

«Теперь он стоит на повороте на улицу Колдунова, причем прямо на пешеходном переходе. А если кто-нибудь влетит в него ночью?», — комментируют очевидцы.

Риск ночного столкновения оказался слишком высок. Очевидцы вызвали правоохранителей, и прибывший наряд ДПС долго не раздумывал: эвакуатор отправил снежную иномарку прямиком на штрафстоянку.

Теперь безымянному водителю предстоит не только оплатить услуги по перемещению и хранению автомобиля, но и ответить по всей строгости Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафов за разбитый капот, нечищеную крышу и стоянку на «зебре» может оказаться гораздо весомее, чем та шапка снега, что красовалась на крыше. А главный вопрос — где же сам хозяин и почему его машина оказалась брошенной, — пока остается открытым.

