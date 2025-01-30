Перед крушением самолета в США Наумов и Шишкова вспомнили сына

На борту Bombardier, упавшего под Вашингтоном, находились бывшие российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова. Перед катастрофой они опубликовали радостную новость и поздравили сына Максима, восходящую звезду спорта. Об этом пишет KP.RU .

Чемпионы мира 1994 года давно эмигрировала в США, еще в конце 90-х. В Штатах пара Наумов и Шишкова тренировали спортсменов. Вскоре их семья пополнилась новым человеком: родился сын Максим, который пошел по стопам родителей.

Как выяснила «Комсомолка», только на днях в Уичито (штат Канзас) закончился чемпионат США по фигурному катанию. Выступал на нем повзрослевший сын советских и российских чемпионов: 23-летний Максим Наумов. Фигурист занял четвертое место, заслужил оловянную медаль, которую традиционно вручают в США. Молодой человек занял пьедестал, чем очень гордились родители, присутствующие на мероприятии.

«Мы гордимся тобой, Максим. Он поднялся на подиум на Национальных соревнованиях после седьмого места в короткой программе. Это красивое и эмоциональное выступление — результат командной работы. Максим заслужил свое место в команде чемпионов четырех континентов», — высказалась пара в последней публикации в соцсети.

Максим Наумов вылетел с командой сразу после турнира, а родители задержались на день и сели в Bombardier, который рухнул в реку после столкновения с военным вертолетом 30 января. Власти США сообщили о 60 погибших. Источники ТАСС подтвердили, что среди жертв авиакатастрофы — восемь фигуристов и четыре тренера, включая Евгению Шишкову и Вадима Наумова, а также Инну Волянскую. Однако отметим, что процесс извлечения тел пассажиров продолжается и их личности официально еще не установили.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Вашингтоне извлекли тела более 30 погибших.