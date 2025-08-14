Обнародованы ранее неизвестные пророчества Матроны Московской о судьбе человечества

В последнее время вновь обострился интерес к пророчествам святой Матроны Московской, которые многие считают пугающе точными в контексте современных событий. Как пишет ИА «ЕЛЬ», недавно обнародованные предсказания блаженной старицы рисуют тревожную картину будущего, где человечество ожидают не только внешние испытания, но и глубокий духовный кризис.

Матрона предупреждала, что после периода пандемий последуют масштабные конфликты между странами, которые станут катализатором глобальных изменений. Однако главную угрозу она видела не во внешних катаклизмах, а во внутреннем падении нравов — «духовном обнищании», когда люди массово отворачиваются от веры и погружаются в грех.

Особое беспокойство, согласно пророчествам, вызывает стремительное сокращение числа истинно верующих. Матрона называла это «душевной погибелью», предрекая, что мир постепенно погрузится во тьму без духовного света.

Стоит отметить, что некоторые исследователи наследия провидицы уже сейчас проводят параллели с современными тенденциями секуляризации и кризисом традиционных ценностей.

Церковь официально призывает не воспринимать предсказания Матроны как фатальные. К ним стоит относиться как к предостережению, так как многие верующие видят в нынешних глобальных кризисах тревожные знаки.

