Верующим объяснили, сколько раз можно становиться крестным родителем

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов объяснил, сколько раз можно становиться крестным родителем. Его слова приводит RT.

Иванов отметил, что в православии нет строгого запрета на крещение нескольких детей одним человеком, но церковь акцентирует внимание не просто на формальности этого таинства, а на ответственность, которую берет на себя человек.

«Крестный родитель — это не просто тот, кто присутствует на обряде. Это человек, который берет на себя обязанность духовного воспитания ребенка, его наставления в вере», — отметил депутат.

По его словам, некоторые священники рекомендуют остановиться на трех-пяти крестниках, чтобы уделять каждому достаточно внимания. Если человек готов серьезно заниматься духовным воспитанием нескольких детей, церковь не будет этому препятствовать.

