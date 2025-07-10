Обнаружено прощальное сообщение Романа Старовойта

Бывший министр транспорта Роман Старовойт оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства перед своей смертью. Как стало известно «Коммерсанту», в день отставки он провел оперативное совещание с заместителями, после чего написал в общий чат.

Собеседник издания, присутствовавший на церемонии прощания, рассказал, что коллеги изначально не восприняли это сообщение как последнее. После оглашения указа об отставке Старовойт обсудил ситуацию с одним из заместителей, который отметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного».

«Занимался полезным для страны делом. Честь имею», — написал Старовойт со слов одного из участников церемонии прощания в Москве.

Напомним,10 июля в Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом. Коллеги и подчиненные вспоминают его как профессионала, посвятившего себя развитию транспортной системы страны. Самого чиновника нашли мертвым в подмосковном Одинцово 7 июля.