СК назвал основную версию гибели экс-министра транспорта Старовойта

По словам Петренко, тело 54-летнего экс-министра обнаружили 7 июля в его автомобиле на территории Одинцовского городского округа Московской области. По предварительным данным, которые озвучили в СК, основной рассматриваемой версией является самоубийство.

В настоящее время следователи Главного СУ СК по региону работают на месте происшествия.

Напомним, что Роман Старовойт занимал пост министра транспорта России до недавних дней. За время его руководства ведомством был реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, включая развитие московского транспортного узла.

Ранее Baza сообщала, что последний раз Старовойт выходил на связь с родными два дня назад. Также предварительно выяснили, что чиновник мог стать фигурантом дела о растрате и хищениях. Против него дал показания экс-глава Курской области Смирнов.