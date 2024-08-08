Обнаженный человек с украинским гербом бегал по улице в Санкт-Петербурге

Вчера вечером на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге заметили обнаженного мужчину с гербом Украины. Мужчина выкрикивал нацистские лозунги. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает BAZA .

Известно, что 36-летнего правонарушителя зовут Родион, он работает менеджером по продажам. Во время своей прогулки он требовал «свободу Курску» и славил Украину.

СМИ утверждают, что мужчина оказался под влиянием мошенников, которые, представившись Центробанком РФ, вынудили его выйти на улицу, чтобы избежать уплату кредитов.

Нарушителя порядка задержали полицейские, когда он зашел в ресторан быстрого питания. На него составлен протокол об административном правонарушении за публичную демонстрацию нацистской символики.

Ранее сообщалось о том, что водитель автобуса в Курской области попал под атаку коптера военных сил Украины. Мужчина находился недалеко от села Нехаевка, он погиб на месте, как заявил врио главы региона Алексей Смирнов.