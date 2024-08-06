В Курской области водитель микроавтобуса погиб после атаки украинского коптера

Во вторник, 6 августа, в Курской области недалеко от села Нехаевка погиб водитель микроавтобуса, который был атакован коптером Вооруженных сил Украины. Как сообщил на своей личной странице врио главы региона Алексей Смирнов, смерть потерпевшего наступила на месте инцидента.

До этого появлялась информация о том, что украинцы нанесли массированный удар по территории Курской области, в результате которого 13 человек получили ранения, а один погиб. В связи со сложившейся обстановкой местные власти приняли решение усилить бригады медиков и скорой, работающих в приграничных территориях.

Ранее сообщалось о том, какую тактику применяли войска Российской Федерации при освобождении населенного пункта Красногоровка. О маневре и военной хитрости, благодаря которым удалось застать противника врасплох, рассказал находящийся на передовой военнослужащий.