Обновление Counter-Strike 2 уничтожило крупные сбережения подмосковного геймера

Масштабное обновление Counter-Strike 2 спровоцировало обвал на рынке виртуальных предметов, оставив тысячи игроков по всему миру без значительных сумм. Некоторые даже решились на трагичные поступки, не выдержав финансового провала. Как пишет REGIONS, одним из пострадавших от нововведения в CS оказался геймер из подмосковного Дмитрова.

После внедрения системы обмена, позволяющей получать редкие ножи и перчатки за набор из пяти скинов, стоимость цифровых активов рухнула на 20-50% в течение нескольких часов. Среди пострадавших оказался 24-летний Артем из подмосковного Дмитрова, вложивший за шесть лет более 300 тысяч рублей в коллекцию виртуальных предметов.

«Я не просто играл — я вкладывался. За шесть лет я купил десятки редких ножей, вложил больше ₽300 тыс. К началу этого года моя коллекция стоила около 4 тыс. Я даже думал продать часть и сделать ремонт в квартире. А потом вышло обновление!» — поделился геймер.

Инвестиционный портфель другого игрока, поделившегося горем в соцсетях, оказался солиднее: четыре тысячи долларов к началу 2025 года. Все это практически обесценилось за ночь. К примеру, нож «Karambit Doppler» потерял 60% рыночной стоимости.

Глобальные потери сообщества оцениваются в 1,8-2 млрд долларов, при этом отдельные трейдеры сообщают о персональных убытках до 440 тысяч долларов.

Кризис демонстрирует риски трейдинга игровых активов как альтернативных инвестиций — разработчик Valve не предоставила заблаговременных предупреждений о грядущих изменениях экономики игры. Ситуация усугубляется отсутствием механизмов компенсации для игроков, годами формировавших цифровые капиталы в системе Counter-Strike. Как будет реагировать платформа неизвестно, но многие сомневаются, что последует хоть какая-то компенсация.

