Обновление стадиона «Спартак» стартовало в подмосковных Луховицах

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход работ по реконструкции стадиона «Спартак» МБУ «ФОК им. Борзаковского» в городском округе Луховицы.

Отмечается, что работы по реконструкции стадиона площадью порядка четырех тысяч квадратных метров начались в середине апреля. В настоящее время ведутся земляные работы, готовность объекта составляет два процента.

Стадион ожидает обновление: реконструируют трибуны и подтрибунные помещения, покрытие футбольного поля заменят, создадут зоны для командных видов спорта и легкой атлетики. Завершить реконструкцию данного спортивного объекта планируют к середине июня следующего года.

Ранее стало известно, что в Многофункциональном огневом центре в парке «Патриот» впервые состоялись Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области.