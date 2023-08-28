Обновленная Ржавская школа откроет двери для учеников уже 1 сентября

Строители завершили работы в рамках капитального ремонта в Ржавской школе в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

В ведомстве уточнили, что на объекте в настоящее время ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования. Школа готовится к открытию. Напоминаем, что данная школа открылась в 1976 году и с тех пор капремонт в здании не проводился.

В рамках проведенных работ полностью заменили кровлю, оконные и дверные блоки, обустроили вентилируемый фасад, выполнили ремонт учебных классов, пищеблока, входной группы, а также обновили напольные покрытия, потолки и стены. Поставили новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.