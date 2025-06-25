Обновленная статуя русалки с большой грудью вызвала протесты во Владивостоке

Во Владивостоке реставрация статуи морской девы вызвала негодование среди горожан. Как сообщило издание «Подъем», обновленная версия фигуры приобрела более пышные формы в области груди.

Изначально в начале 2000-х скульптура украшала Спортивную гавань, однако впоследствии затонула и провела на морском дне 14 лет. После реставрации, проведенной скульптором Ильей Топчием, статуя была размещена на Ахлестышева, в зоне, подверженной отливам. До реставрации у русалки отсутствовали руки, а ее поверхность была покрыта ракушками.

Горожане высказали критику в адрес нового облика статуи, назвав ее неэстетичной, а также выразили недовольство сменой местоположения. В администрации города пояснили, что предыдущее место установки было признано неудачным из-за илистого дна, что привело к погружению объекта под воду. Сохранить первоначальный вид скульптуры было невозможно из-за утраты некоторых ее элементов.

Ранее сообщалось, что в Серпухове планируется реставрация мурала с изображением павлина.