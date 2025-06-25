Обновленная статуя русалки с большой грудью вызвала протесты во Владивостоке
Обнаженная грудь статуи русалки во Владивостоке возмутила жителей
Во Владивостоке реставрация статуи морской девы вызвала негодование среди горожан. Как сообщило издание «Подъем», обновленная версия фигуры приобрела более пышные формы в области груди.
Изначально в начале 2000-х скульптура украшала Спортивную гавань, однако впоследствии затонула и провела на морском дне 14 лет. После реставрации, проведенной скульптором Ильей Топчием, статуя была размещена на Ахлестышева, в зоне, подверженной отливам. До реставрации у русалки отсутствовали руки, а ее поверхность была покрыта ракушками.
Горожане высказали критику в адрес нового облика статуи, назвав ее неэстетичной, а также выразили недовольство сменой местоположения. В администрации города пояснили, что предыдущее место установки было признано неудачным из-за илистого дна, что привело к погружению объекта под воду. Сохранить первоначальный вид скульптуры было невозможно из-за утраты некоторых ее элементов.
Ранее сообщалось, что в Серпухове планируется реставрация мурала с изображением павлина.