Обновленную школу в подмосковной Ивантеевке планируют открыть к 1 сентября
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Работы по капитальному ремонту здания седьмой школы завершаются на улице Задорожная в Ивантеевке, передает пресс-служба регионального Министерства стройкомплекса.
Отмечается, что в настоящий момент на площадке задействовано сорок рабочих и две единицы спецтехники. А строительная готовность составляет уже более шестидесяти процентов. Работы идут в соответствии с запланированным ранее графиком.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стоит задача завершить весь ремонт школ к новому учебному году.