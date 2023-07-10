Обновленную школу в подмосковной Ивантеевке планируют открыть к 1 сентября

Работы по капитальному ремонту здания седьмой школы завершаются на улице Задорожная в Ивантеевке, передает пресс-служба регионального Министерства стройкомплекса.

Отмечается, что в настоящий момент на площадке задействовано сорок рабочих и две единицы спецтехники. А строительная готовность составляет уже более шестидесяти процентов. Работы идут в соответствии с запланированным ранее графиком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стоит задача завершить весь ремонт школ к новому учебному году.