Оборвавшиеся троллейбусные провода сбили новокузнечан с ног
Фото: [Медиасток.рф]
В Новокузнецке средь бела дня неожиданно оборвались электрические провода, которые отбросили несколько человек на асфальт. Как пишет издание «Vse42.ru», произошедшее похоже на жуткую сцену из «Пункта назначения».
Происшествие заснял один из видеорегистраторов водителя. На камеру попала улица Комсомольская, по дорогам которой активно проезжают машины. В какой-то момент после проезда фуры провода стали шататься, пока с треском не оборвались и не стали напоминать извивающихся змей. Провода резко ударили пешеходов: среди них девушка и парни в форме силовых структур. Судя по ролику, они упали на землю, но быстро поднялись.
Тем не менее, судя по озвученному в программе «Утро с мэром», парень и девушка были госпитализированы с травмами. Главное, что никто не погиб как в зловещем фильме.
Ранее сообщалось, что в Сети распространилось видео с избиением подростка в Кемерове из прошлого.