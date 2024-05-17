Оборвавшиеся троллейбусные провода сбили новокузнечан с ног

В Новокузнецке средь бела дня неожиданно оборвались электрические провода, которые отбросили несколько человек на асфальт. Как пишет издание «Vse42.ru» , произошедшее похоже на жуткую сцену из «Пункта назначения».

Происшествие заснял один из видеорегистраторов водителя. На камеру попала улица Комсомольская, по дорогам которой активно проезжают машины. В какой-то момент после проезда фуры провода стали шататься, пока с треском не оборвались и не стали напоминать извивающихся змей. Провода резко ударили пешеходов: среди них девушка и парни в форме силовых структур. Судя по ролику, они упали на землю, но быстро поднялись.

Тем не менее, судя по озвученному в программе «Утро с мэром», парень и девушка были госпитализированы с травмами. Главное, что никто не погиб как в зловещем фильме.

Ранее сообщалось, что в Сети распространилось видео с избиением подростка в Кемерове из прошлого.