Зампред комитета ТПП Фомин отдал мошенникам 30 млн руб.

Зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Борис Фомин попался на уловку мошенников, сообщает источник РЕН ТВ. Он отдал неизвестным десятки миллионов рублей.

Злоумышленники использовали для связи Telegram. Там они убедили Фомина от лица «сотрудников ФСБ», что в отношении россиян с орденом Почета ведется работа по их дискредитации: якобы их обвиняют в помощи ВСУ. Аферисты заявили, что был неудачный перевод на 540 тыс. руб., который удалось остановить Росфинмониторингу. Между тем активами Фомина на сумму 100 млн руб. якобы захотели завладеть для тех же целей.

«Фомин заказал в банке 100 млн руб., но получил согласие на выдачу только 30 млн руб. В заранее обговоренном месте он передал средства мошеннику, представившемуся сотрудником ФСБ и назвавшему кодовое слово», — пояснил собеседник.

Фомина также убедили, что замешаны в схеме с ВСУ и сотрудники банков. По этой причине средства нужно снять, затем встретиться с «сотрудником ФСБ», который положит деньги якобы на безопасный счет.

Зампред комитета ТПП пытался забрать из банка еще 70 млн руб., но этого не позволили сделать сотрудники банка. Им показалась подозрительной ситуация. Вскоре о ней стало известно полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что у мошенников появился новый метод атаки на Госуслуги и пользователей.