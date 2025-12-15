«Обратно не вернуться никак»: раскрыты жуткие подробности о заблудившихся туристах в пермских горах

Одна из групп туристов, пропавших на прошлой неделе в районе горы Ослянка в Пермском крае и впоследствии найденных спасателями, рассказала «Известиям» подробности своего опасного путешествия.

По словам участника группы Рустама Шаихова, причиной ЧП стала роковая ошибка в выборе пути. Осознав, что вернуться тем же маршрутом уже невозможно, а время приближалось к вечеру, группа приняла единственно верное в такой ситуации решение — не продолжать рискованное движение в темноте, а развести костер и заночевать на месте.

«Случайно не по тому пути поехали. Там были обрывы, два снегохода сломали. <…> Поняли, что обратно не вернуться никак. Уже темнело, приняли решение развести костер, остаться на ночь в лесу», — сказал он.

Как отмечают следователи, у туристов также закончилось топливо, что окончательно лишило их возможности самостоятельно выбраться.

Параллельно с этой историей развивалась еще одна: двое участников похода, Антон Юрков и его товарищ, изначально планировавшие вернуться раньше основной группы, смогли благополучно спуститься с горы. Именно они, не дождавшись остальных к оговоренному сроку, первыми подняли тревогу и отправились на поиски, после чего к операции подключились профессиональные спасатели. Позднее выяснилось, что в том же районе пропала еще одна группа из шести человек.

