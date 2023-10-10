«Образец руководителя, результаты налицо»: жители Подольска скорбят по умершему главе Дмитрию Жарикову

Местные жители с благодарностью вспоминают Жарикова, отмечая, что при нем город невероятно преобразился. Всего за полтора года работы государственный деятель смог добиться потрясающих результатов в плане благоустройства.

«Он действительно был неплохим мэром. Встречался с жителями. Ему всегда можно было написать на электронную почту, и он почти моментально отвечал, поддерживал инициативы. Город наконец начали благоустраивать, чего не было вообще никогда. Да, проблем достаточно, к каким-то решениям были вопросы, но прошло всего полтора года с момента его назначения, просто не было времени решить все проблемы», — поделился мнением с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» местный житель Денис Н.

Также несколько граждан, проживающих в Подольске на постоянной основе, назвали его сложным городом, но отметили, что Жарикову удавалось работать в полную силу и служить народу честно, по совести. Его профессионализм и порядочность замечали не только коллеги, но и простые люди.

«Он очень много сделал для того, чтобы навести порядок в структуре управления и в целом в работе учреждений городского округа Подольска. Лично для меня он — образец требовательного руководителя, уважительного, человечного. Результаты налицо! Не все указания, конечно, были логичными, но, возможно, без них невозможно было «разбудить» всех для эффективной работы структур города. Мне очень жаль, что в таком возрасте мы потеряли руководителя с большой буквы. Не все обладают такими качествами и опытом работы, который позволил ему частично изменить всех нас», — подчеркнула Александра, сотрудница бюджетной сферы Подольска.

При Жарикове, напомнила жительница Подольска Мария М., отремонтировали парк Талалихина. Это стало значимым событием для города. Там, где еще год назад была полная разруха, наконец стало удобно и красиво.

Ранее губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи со смертью главы Подольска.