Образовательный кластер продолжают возводить в Ленинском округе

Строительная готовность школы и детского сада, входящего в состав нового образовательного кластера, в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском городском округе составляет уже шестьдесят процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что место для образовательного комплекса со спортивными и рекреационными площадками было выделено между корпусами «Нестеров» и «Левитан» — на первой береговой линии реки Купелинка. Ближе к воде и прогулочной зоне находится школа, а сразу за ней, в глубине квартала, — детский сад.

Так, в настоящий момент на площадках детских соцобъектов задействовано более ста пятидесяти человек, а также десять единиц техники. Примечательно, что в жилом комплексе уже работает государственный детский сад №2 «Колобок» на 200 мест — в корпусе «Васнецов».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше семисот игровых комплексов для детей благоустроят в Подмосковье в этом году.