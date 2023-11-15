Образовательный комплекс в подмосковном Красногорске готов на тридцать процентов

ГК «Садовое кольцо» продолжает возводить новый образовательный комплекс на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск. Об этом заявили в региональном Министерстве жилищной политики.

Общая площадь объекта составит семь тысяч квадратных метров. Строительство идет по графику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Директор строительного департамента ГК «Садовое кольцо» Александр Корольков рассказал, что в настоящий момент выполнено 30% объема работ. На объекте в среднем работают 40 человек, планируемый срок окончания работ — декабрь 2024 года.

«Нам важно, чтобы детям было комфортно учиться не только внутри здания, но и проводить время на территории. Классы будут полностью оборудованы всем необходимым для обучения — это интерактивные установки, 3D-модели и другие современные решения», — дополнил Корольков.

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