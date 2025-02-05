Россия не может провести экспертизу образцов посторонних элементов с борта разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines. Как сообщил источник RT , российским специалистам ничего не передавали.

В российских авиационных кругах подтвердили, что не получали сторонних образцов с борта самолета, упавшего в Актау. Зарубежные СМИ тем временем публикуют версию, что судно якобы повредила ракета ЗРК «Панцирь». Однако источник подчеркнул, что если посторонние образцы найдут, их должны передать России, так как они «нуждаются как минимум в дополнительном изучении и экспертизе».

Правительственная комиссия Казахстана тем временем не предоставляла соответствующей идентификации, а значит, никакой речи о версии с ракетой идти не может. Важно провести дополнительное изучение происхождения всех подозрительных элементов, которые могут указывать на причину катастрофы.

Напомним, отчет о катастрофе с самолетов в Актау опубликовал 4 февраля Минтранс Казахстана. Там привели историю полета и подробности, а также предположили, что причиной крушения стало внешнее воздействие. Однако результаты пока предварительные и нуждаются в дополнительных проверках. Reuters тем временем указал, что самолет был якобы сбит российским ЗРК «Панцирь-С».

Ранее сообщалось, что Казахстан передал изъятые черные ящики с лайнера AZAL Бразилии.