Reuters: упавший в Актау самолет AZAL был сбит российским ЗРК «Панцирь-С»

В распоряжении Азербайджана оказались сведения, подтверждающие, что в Казахстане был сбит самолет этой страны. Это произошло в результате атаки с применением зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», принадлежащего России. Такую информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные, полученные от представителей правительства Азербайджана.

Напомним, утром 25 декабря недалеко от казахстанского Актау потерпел крушение самолет Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний». Он выполнял пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку — Грозный. По предварительным результатам расследования власти Азербайджана и авиакомпания сообщили, что самолет потерпел крушение в Казахстане после «внешнего физического и технического воздействия».

«Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты «Панцирь-С», который был извлечен из самолета и идентифицирован в ходе международной экспертизы», — заявил агентству источник.

Напомним, минувшим днем во вторник, 4 февраля, Министерство транспорта Республики Казахстан обнародовало предварительный отчет о крушении самолета AZAL. Согласно документу, воздушное судно получило серьезные внешние повреждения еще до своего падения.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Токаев подтвердил отправку черных ящиков с Embraer 190 в Бразилию.