«Уткнется в тупик, мало не покажется»: эзотерик раскрыла, какая кара ждет Инстасамку за быструю езду

Гордая и бесшабашная обладательница нового автомобиля, знаменитая молодая певица Инстасамка всего за три месяца получила 29 штрафов за нарушения ПДД и неоплаченную парковку на сумму более 60 тыс. рублей. Об этом сообщает SHOT . Уточняется, что водитель исполнительницы любит погонять.

Автомобиль марки Mercedes-Benz любительнице быстрой езды подарил муж, а стоимость подарка составила 30 миллионов рублей.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, какие еще грешки водятся за шоувумен и раскрыла, к чему приведет подобное поведение. По ее словам, ничего хорошего диву в будущем не ждет.

«Инстасамка — прожигательница жизни и ловец ярких эмоций. Она считает себя исключительной, и поэтому правила не для нее. Есть еще и момент безнаказанности. Ничего удивительного, что она собирает эти штрафы. Если мы как копнем еще глубже, то мы увидим неоплаченные счета и за ЖКХ, и разные пени по всем возможным случаям», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Такие люди, уверена эзотерик, платят от случая к случаю, когда им захочется.

«Она привыкла лететь по жизни с огромной скоростью, а на такие мелочи, как нарушения правил дорожного движения и неоплаченные счета, она не обращает внимания. Точно так же она относится и к людям. Для подобных личностей манипуляции, эгоцентризм, отсутствие эмпатии в порядке вещей. Продолжая так жить, она обязательно уткнется в тупик, да так, что мало ей не покажется», — заключила собеседница издания.

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