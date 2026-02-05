Обречены повторить несчастную судьбу: в голове лентяев нашли «внутреннего диверсанта»

Нейробиологические исследования дают новый ответ на вечный вопрос о причинах прокрастинации. Об этом пишет Царьград со ссылкой на Molecular Psychiatry.

Оказывается, склонность откладывать дела — это не просто недостаток силы воли, а сложный нейробиологический феномен с возможной наследственной составляющей. Ученые из Японии идентифицировали в мозге специфический механизм, так называемый «тормоз мотивации», который активно подавляет побуждение к действию в стрессовых ситуациях, даже при очевидной выгоде от него.

Китайские ученые, проанализировав данные и структуры мозга, пришли к выводу, что прокрастинация является умеренно наследуемым признаком. Статистический анализ показывает, что генетические факторы могут объяснять до 47% случаев проявления этой черты, что указывает на значительную, но не абсолютную роль ДНК.

Ключевой вывод исследований обнадеживает: мозг обладает нейропластичностью. Это означает, что наследственная предрасположенность — не приговор. Регулярная физическая активность, по данным японских нейробиологов, способна позитивно влиять на мотивационные центры, снижая проявления прокрастинации. Таким образом, открытия закладывают научную основу для разработки будущих методов коррекции, сочетающих понимание врожденных особенностей с тренировкой когнитивных функций и самоконтроля.

