Общественная палата поддержала законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Общественная палата России концептуально одобрила законопроект, направленный на усиление борьбы с мошенничеством в цифровой среде. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Во вторник в палате состоялось обсуждение проекта федеральных поправок, касающихся противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Документ предполагает внесение изменений в ряд действующих законодательных актов.

По словам Машарова, предложенные инициативы получили принципиальную поддержку. Он считает, что в случае принятия пакет мер способен существенно повлиять на ситуацию с дистанционным и телефонным мошенничеством в стране. Представитель ОП РФ также отметил, что ранее реализованные антифрод-решения уже показали результативность — несмотря на попытки злоумышленников адаптироваться, число подобных преступлений демонстрирует тенденцию к снижению.

Эксперт подчеркнул, что новый комплекс предложений учитывает развитие киберпреступности и нацелен на опережающее регулирование, поскольку цифровые схемы обмана быстро эволюционируют.

Разработкой законопроекта занималось Минцифры России. Документ подготовлен в рамках исполнения поручений президента и направлен на системное усиление правовых механизмов защиты от преступлений в сфере ИКТ.

