Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за прошедший год

В Красногорске состоялся III Межрегиональный форум Общественной палаты Подмосковья, в ходе которого участники подвели итоги 2023 года и наметили планы на следующий. Участниками форума также стали представители общественных палат из Ленинградской, Владимирской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Ростовской областей, Республики Карелия, ДНР и ЛНР.

«Узловая тема этого года, конечно, связана с Годом учителя и наставника — она звучала и на муниципальных форумах, и общеобластных. А 2024-й объявлен Годом семьи. Семья, школа, дети — это все взаимосвязано, так что будем продолжать заниматься этой темой», — отметил председатель Общественной палаты региона Анатолий Торкунов.

В ходе встречи была затронута тема выборов губернатора и депутатов областного парламента, которые стали одним из главных событий этого года. В регионе функционировали около четырех тысяч избирательных участков, на которых работали порядка 20 тысяч наблюдателей. 12 тысяч из них прошли обучение в Общественной палате.

«От лица губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочу поприветствовать участников форума. В этом году мы стали участниками большого политического процесса, хотелось бы поблагодарить всех членов <…> Хочется отметить хорошее взаимодействие Общественной и муниципальных палат. Как говорит наш губернатор, очень важно, чтобы эта коммуникация укреплялась, и все мы работали на благо жителей Московской области», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

В процедуре выборов также были задействованы волонтеры из объединений «Волонтеры Подмосковья», «Российские студенческие отряды», «Молодая гвардия», часть из них вошли в молодежное крыло областной Общественной палаты. Наиболее активные молодые представители Общественной палаты также будут заниматься решением вопросов ЖКХ, экологии, добровольчества, поддержки участников в зоне спецоперации.

Помимо этого, в 2023 году велась работа в сфере здравоохранения, распространения социальных практик, сохранения исторической и культурной памяти и не только. В текущем году представители ОПМО также провели 14 форумов по различным направлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.