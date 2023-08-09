Общественная приемная «Единой России» запустила горячую линию для помощи пострадавшим в Сергиевом Посаде

Пострадавшие от последствий взрыва люди могут обратиться на горячую линию общественной приемной «Единой России» за любой информацией о необходимой помощи, специалисты также окажут психологическую поддержку. Об этом сообщили в соцсетях администрации городского округа Сергиев Посад.

«Каждый может задать все необходимые вопросы и получить информацию о пострадавших, а также обратиться за помощью в бытовых, юридических и иных связанных с этим происшествием вопросах», — заявила руководитель общественной приемной в Московской области, депутат Госдумы Алла Полякова.

Отмечается, что в работе, помимо сотрудников приемной, задействован депутатский корпус «Единой России». Вся работа ведется в полном взаимодействии с администрацией городского округа и Правительством Московской области, что позволяет решать поступающие вопросы в кратчайшие сроки.

Телефон горячей линии: 8(496)549-25-59.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил место происшествия и заверил, что все пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат необходимую помощь.