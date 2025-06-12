В Курской области произошло чудо: икона Богоматери начала мироточить в святом месте, оскверненном украинскими военными. По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, мироточение в храме является небесным сигналом, напоминающим о святости храмов и неотвратимости наказания за их осквернение. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что земля Незалежной, допустившая такие кощунственные действия, стоит на пороге великой беды. История знает немало примеров, когда за поругание святынь следовали тяжкие испытания.

По мнению общественника, киевский режим расплачивается за пренебрежение духовными ценностями. Более того, это чудо предупреждает о возможных более серьезных последствиях, если ситуация не изменится.

Ранее священник рассказал о мироточении иконы в селе Махновка Курской области.