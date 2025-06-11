Священник рассказал о мироточении иконы в селе Махновка Курской области

В селе Махновка Курской области, в храме Иоанна Предтечи, который был осквернен украинскими военными, зафиксировано мироточение иконы Богородицы. Об этом РИА Новости сообщил протоиерей Александр Зинченко, фронтовой священник и помощник начальника управления ФСИН России по Курской области.

По словам Зинченко, подобные случаи мироточения икон происходят довольно часто. Он подчеркнул, что из глаз Богородицы истекает миро, икона словно плачет, указав на соответствующее видео, опубликованное агентством.

Во время оккупации Махновки украинскими вооруженными силами храм Иоанна Предтечи подвергся акту вандализма. Военнослужащие ВСУ превратили алтарь в туалет, иконостас был изрешечен пулями, а иконам нанесены повреждения. Здание церкви использовалось украинскими солдатами в качестве места для ночлега.

Священник Зинченко также рассказал, что практически все церкви Суджанского церковного округа подвергались обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего некоторые из них были разрушены. Среди пострадавших были и храмы, имеющие статус объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что ПВО России перехватила 32 украинских БПЛА за ночь.