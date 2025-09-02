Общественник Курбаков пояснил влияние разделения маткапитала на разводы

Инициатива межрегиональной организации «Отцы рядом» предлагает пересмотреть привычную концепцию материнского капитала, преобразовав его в семейный, с равным распределением средств между супругами. Как пояснил председатель организации Иван Курбаков, текущая система создает правовой дисбаланс, поскольку при разводе исключительное право распоряжения средствами остается за матерью, что часто ущемляет интересы отцов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Суть предложения заключается не только в смене названия, но и в коренном изменении механизма использования средств. Семейный капитал потребует обязательного согласия обоих родителей для любых операций, что, по мнению инициаторов, повысит финансовую ответственность и предотвратит нецелевое использование средств. Кроме того, такая мера призвана снизить количество «денежных» разводов, когда один из родителей заинтересован в расторжении брака для единоличного контроля над капиталом.

По его словам, последствием реализации инициативы могло бы стать укрепление института семьи через создание более справедливых финансовых условий. Нотариальное заверение согласия второго родителя при разводе стало бы дополнительной гарантией защиты прав всех сторон, особенно детей, чьи интересы должны оставаться приоритетом.

Итогом обсуждения становится потенциальное создание более сбалансированной системы поддержки семей, где оба родителя несут равную ответственность за распоряжение государственной помощью. Это могло бы не только сократить конфликты при распаде брака, но и способствовать сохранению семейных уз, поскольку финансовые решения будут требовать взаимного согласования.

