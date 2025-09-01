Проблема распространения нецензурной лексики среди подрастающего поколения требует системного подхода, а не разовых мер. Как подчеркивают эксперты, ключ к решению этой задачи лежит не в запретительных мерах, а в создании насыщенной культурной среды и личном примере старших. По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, действенным способом формирования грамотной речи становится погружение в мир классической литературы и поэзии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что богатейшее наследие русской культуры позволяет расширить словарный запас и показывает все многообразие языковых средств выражения мыслей и эмоций. Не менее важны открытые дискуссионные клубы, где молодые люди могут учиться аргументированно выражать свою позицию без опоры на сленг или мат.

По мнению общественника, особую роль играет персональный пример родителей, педагогов и наставников. Именно повседневное общение формирует речевую среду, в которой растет ребенок. Просветительскую работу следует вести в формате диалога, а не наставления, обсуждая с молодежью реальные жизненные ситуации и показывая, как культура и духовные ценности помогают человеку оставаться сильным и свободным от вредных привычек.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе такой подход позволит сформировать устойчивую культуру речи, основанную на осознанном выборе, а не внешних ограничениях. Это потребует ежедневной кропотливой работы, но именно создание вдохновляющей среды и интересных альтернатив становится наиболее эффективным путем к чистоте языка и мысли.

