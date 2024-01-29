Сбежавший в США Цекало продал роскошный особняк в Подмосковье

Российский продюсер Александр Цекало получил за недвижимость в стране более 400 млн рублей, пишет портал «Дни.ру» со ссылкой на соцсети.

Александр Цекало жил по соседству с известными звездами отечественного шоу-бизнеса, Александром Масляковым и Машей Распутиной. Однако жизнь в России, по какой-то причине, его не устраивала. Еще в 2019 году продюсер собрал вещи и уехал в штаты вместе с молодой супругой Дариной Эрвин.

Знаменитость продолжает сжигать мосты. Недавно в Сети сообщили, что Цекало продал свой роскошный особняк за 430 млн рублей. Находилась недвижимость в Подмосковье. Однако сделку проворачивали помощники продюсера, сам лично он при этом не присутствовал.

Известно, что особняк действительно шикарный: оббит деревом, а внутри имеет просторные комнаты. Есть сауна и 20-метровый бассейн, 10 спален и другие удобства. Все соответствует масштабу звезды.

Отметим, что бывший муж Лолиты эту информацию не комментировал.

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