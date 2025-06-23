Общественники призвали создать в России «курсы молодого отца»

Российские отцы могут получить официальную «школу родительского мастерства». Организация «Отцы рядом» предложила властям создать специальные образовательные программы для молодых пап. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что предлагаемые курсы должны быть следующего содержания: практические тренинги по разрешению семейных конфликтов, юридические семинары о родительских правах, разбор типичных ошибок воспитания, психологическое сопровождение подростков, профориентация для детей.

Отмечается, что проведение подобных тренингов поспособствует улучшению детско-родительских отношений, профилактике семейных конфликтов, повышению правовой грамотности отцов, а также укреплению института отцовства, снижению числа разводов и профилактике социального сиротства.

Подчеркивается, что для реализации необходим комплексный подход к обучению отцов. Инициатива уже направлена в Администрацию президента РФ, Росмолодежь и Госдуму. Если проект получит поддержку, Россия может стать одной из первых стран с системной программой подготовки молодых отцов к семейной жизни.

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