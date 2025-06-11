Общественники просят Госдуму проверить рынок женской одежды больших размеров

Общественная организация «Сорок Сороков» обратилась в Комитет нижней палаты парламента по промышленности и торговле с просьбой изучить ситуацию с женской одеждой больших размеров на отечественном рынке. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что в основе инициативы – обеспечение равных прав для всех покупателей на доступ к разнообразному ассортименту товаров, независимо от размеров одежды. Кроме того, указана необходимость разработки технических регламентов, устанавливающих требования к размерной сетке женской одежды, что даст возможность обеспечить соответствие размеров заявленным параметрам и упростит выбор одежды для покупателей.

По мнению общественников, на сегодняшний день на отечественном рынке женской одежды больших размеров наблюдается ситуация, при которой женщины сталкиваются со сложностью при поиске качественной, стильной и доступной по стоимости одежды, соответствующей их потребностям и предпочтениям. Дефицит предложения приводит к ограничению выбора, снижению самооценки и социальной изоляции женщин, что оказывает негативное влияние на их качество жизни.

Они просят изучить ситуацию и рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей с целью обеспечения равных прав в виде реализации программы поддержки отечественных производителей одежды, ориентированных на производство больших размеров, в том числе предоставление льготных кредитов, налоговых льгот и субсидий на закупку оборудования.

Ранее депутат Говырин заявил, что проблема дефицита одежды больших размеров в России решаема.