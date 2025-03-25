Общественники призвали убрать красную икру из ассортимента магазинов для арестантов

Участники общественного движения «Сорок сороков» обратилось к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ с просьбой запретить продажу икры и других деликатесов гражданам, находящимся под стражей. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что лица, находящиеся в следственных изоляторах по подозрению или обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не должны иметь возможность приобретать подобные товары или предметы роскоши. Так, это вызывает негативную реакцию в обществе, так как создается впечатление, что подозреваемые продолжают пользоваться привилегиями.

Отмечается, что ключевая цель помещения лица в СИЗО — это карательная мера, которая направлена на временное ограничение свободы, а не комфортное проживание, поэтому разрешение на приобретение деликатесов противоречит самой сути указанной меры.

Ранее сообщалось, что Московская область и Крым стали регионами с самой дорогой красной икрой.