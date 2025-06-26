Общественники просят запретить увольнять родителей с детьми

Организация «Отцы рядом» предложила ввести запрет на увольнение родителей с детьми до семи лет по инициативе работодателя. Инициативу уже направили в комитет Госдумы по защите семьи. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что суть предложений в следующем: защита от принудительного увольнения для родителей дошкольников, упрощенный переход на удаленку или неполный день и право на гибкий график для семей с маленькими детьми.

Отмечается, что в случае принятия инициативы у родителей появится больше гарантий занятости, работодателям придется учитывать семейные обстоятельства сотрудников, тем не менее может возрасти нагрузка на бизнес.

Поясняется, что указанная инициатива направлена на поддержку молодых семей, но требует взвешенного подхода. В целом это разумная мера поддержки семей, но важно найти баланс между интересами работников и работодателей.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться «курсы молодого отца».