Общественники считают необходимым лишить детей права на выбор при разводе родителей

Общественная организация «Отцы рядом» направила в нижнюю палату парламента обращение с предложением законодательно закрепить понятие «интересы ребенка» для исключения правовой неопределенности при процедуре развода родителей. Об этом сообщает Life.ru.

По их мнению, отсутствие конкретики в терминологии правовых документов создает неопределенность для исполнения решений судов. Следовательно, создается и поддерживается негативная тенденция неисполнения актов применения права, манипуляции ребенком и исходящий из этого дисбаланс родительских прав и обязанностей, а также нарушение детской психики. При этом расторжение брака не должно оказывать влияние на права ребенка, который вправе общаться с каждым из родителей.

В инициативе говорится, что бытовое понятие «мнение», подразумевающее личное отношение человека к чему-либо, не должно использоваться при определении места жительства ребенка и порядка осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. Вместо него в нормативно-правовых актах госорганов должно появиться единое и четкое определение термина «интересы ребенка». Таким образом, будет исключена манипуляция мнением ребенка посредством недобросовестного влияния на него со стороны одного из родителей.

Ранее Верховный суд РФ отказался считать купленное в гражданском браке имущество совместно нажитым.