«Общественное»: в Харьковской области прогремели два взрыва

В Харьковской области прогремели как минимум два взрыва, пока звучала воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Телеграм-канале.

В Сумской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Об этом информирует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации.

«В Харьковской области было слышно по меньшей мере два взрыва», — говорится в сообщении «Общественного».

В субботу, 22.34 по московскому времени, в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. В Сумской области сигнал тревоги прозвучал в 23.17, в Полтавской — в 00.09 следующего дня, в Днепропетровской — в 00.19, а в Харьковской — в 00.47.

