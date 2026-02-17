Общественный мониторинг ЖКХ: граждане могут жаловаться на необоснованные тарифы

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил ТАСС , что в России активно ведется общественный мониторинг цен на услуги жилищно‑коммунального хозяйства. Граждане могут подавать жалобы на необоснованные суммы в квитанциях — для этого созданы все необходимые инструменты, в том числе цифровые.

По словам депутата, при получении квитанций с непонятными суммами жители обращаются:

в управляющую компанию;

в Государственную жилищную инспекцию;

в Роспотребнадзор.

Жалобы на ЖКХ — одни из самых частых обращений к депутатам Госдумы. Каждое из них разбирается и отрабатывается через взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а при необходимости — с прокуратурой.

ФАС постоянно мониторит обоснованность цен на услуги ЖКХ и проводит внеплановые проверки по жалобам граждан. С начала февраля 2026 года служба инициировала масштабные проверки в ряде регионов и добилась снижения тарифов. За 2025–2026 годы из тарифов по всей стране исключено ₽10,8 млрд необоснованных расходов.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий ФАС в сфере регулирования тарифов. Это даст службе больше рычагов для борьбы с необоснованными тарифами, особенно на уровне региональных энергетических комиссий.

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что руководство страны будет внимательно следить за ситуацией с повышением платежей за услуги ЖКХ — оно не должно быть резким, как случалось в отдельных случаях.

