Обследование более двух тысяч сельхозземель проведут в Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]

В этом году в Подмосковье проведут обследование 2,2 тысячи земельных участков сельскохозяйственного назначения, чтобы подтвердить неиспользование земли и вовлечь ее в оборот. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«При обследовании сельхозземель наши земельные инспекторы учитывают несколько факторов, в том числе наличие на 50 и более процентах площади участка сорных растений, самовольные постройки, загрязнение участка химическими веществами, захламление 20 и более процентов площади», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, в прошлом году в регионе осмотрели 1,5 тысячи участков, признаки нарушения обнаружены более чем на тысячи из них. В этом году планируется изъять не менее 400 участков сельхозназначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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