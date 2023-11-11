Прощелкали «Щелкунчик»: правоохранители объявили стоящим под Большим театром, что браслеты закончились

Браслеты, дающие право приобрести заветный билет на новогодний спектакль «Щелкунчик», закончились и больше выдаваться не будут.

Об этом, как передает RT, объявили правоохранители, которые вышли к стоящим в очереди театралам и призвали их расходиться. Официальной информации о закончившихся браслетах от администрации театра не поступало.

«Правоохранители сообщили людям в очереди у Большого театра, что браслеты закончились, и попросили присутствующих разойтись», - приводится в публикации.

Сообщается, что некоторые люди предпочли покинуть очередь, услышав данную информацию. Однако многие продолжают стоять в толпе, высказывая гнев и возмущение.

Ранее сообщалось, что перекупщики начали продавать места в самом начале очереди у Большого театра за 100 тыс рублей.