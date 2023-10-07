Обстановка в Израиле: палестинцы радостно встречают ХАМАС, евреи в панике покидают жилища, ожесточенные бои на улицах

Венное крыло исламистского движения ХАМАС продолжает так называемую спецоперацию по освобождению захваченных Израилем территорий Палестины. К настоящему времени известно о 141 погибшем палестинце, не менее 40 военных Израиля убиты, порядка 740 ранены, количество захваченных в плен и в заложники израильтян уточняется.

В то же время, как сообщается в соцсетях, раненых и жертв с обеих сторон гораздо больше. Центральные и южные районы Израиля в настоящее время вновь находятся под сильным ракетным обстрелом ХАМАС. Канонада длится уже более трех с половиной часов.

Министр обороны Израиля выступил с резким заявлением, в котором подчеркнул, что Израиль отомстит боевикам ХАМАС за все происходящее и победа будет за его страной.

«ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом на всех участках проникновения», - цитирует Reuters заявление главы Минобороны Израиля.

В это самое время по соцсетям распространяются кадры, на которых палестинцы встречают боевиков ХАМАС как освободителей. Израильтяте в панике покидают свои дома. Улицы столицы Израиля Тель-Авива абсолютно пусты, ни единой живой души.

Ранее лидер ХАМАС заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.