Обстрелы ВСУ и подарки от администрации: как протекает жизнь в приграничных регионах России

Приграничные районы России подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В тех местах, где нет прямых боевых столкновений, обстановка также тревожная.

Информацию о спокойной обстановке нам передали только жители Курской области. В Луганскую Народную Республику тоже постепенно вернулась относительно мирная жизнь. Лишь некоторые эпизоды напоминают, какие силы для этого приходится прикладывать.

«Бывают единичные прилеты по Луганску. Самолеты и вертолеты летают 24 на 7. В районах, расположенных возле полигонов, слышны взрывы. Наверное, проходят учения. В остальном, жизнь спокойная», — рассказал житель ЛНР Игорь Р. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В ДНР по обстрелам, есть районы безопасные и опасные.

«Условно, есть большая вероятность попасть под обстрел в каком-нибудь Кировском, Киевском или Куйбышевском районах. Никогда нельзя сказать, много или мало стреляют, потому что обстрелы происходят каждый день», — рассказал житель Донецка Федор У.

В Белгороде обстановка всю прошедшую неделю была накаленная. Администрация предупреждала людей, чтобы они собрали все необходимое на случай эвакуации, рассказала нам местная жительница Виктория К.

«У нас прилеты неконтролируемые. В любое время суток, зачастую прилетают ракеты большой дальности или беспилотники. ПВО работает хорошо, и большинство ракет сбиваются в воздухе, не долетая до объекта», – отмечает Виктория.

Ранее в Госдуме рассказали, закроют ли российское небо из-за атак вражеских дронов.