Обучающий форум для волонтеров состоялся в подмосковной Ивантеевке

Ивантеевка стала площадкой для обучающего форума волонтёров со всего Подмосковья. На форуме, состоявшемся в школе №8 присутствовали 110 волонтеров из пяти городов Московской области: Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, Звездный городок и Ивантеевка.

Волонтеры Подмосковья прекрасно провели вместе весь день. Программа форума была обширной, тренинги, мотивационные беседы, командный квиз и кофе-брейк.

«Волонтеры — это добро. Мне нравится творить добро», - коротко и понятно обозначила пути волонтер Анна Шувалова.

А ее друзья по волонтерскому движению Анастасия Умарова и Богдан Елизаров добавили, что главное — это команда единомышленников, с которыми никогда не скучно, потому что сколько не делают добрых дел, всегда находятся те, кто еще нуждается в помощи. Ребята учатся в школах №5 и №8 города Пушкино.

Ранее сообщалось, что более ста волонтеров со всего Подмосковья почтили память детей Донбасса.