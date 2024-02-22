Обучение лесных пожарных стартовало в Подмосковье

В подмосковных лесничествах продолжается подготовка к пожароопасному сезону 2024 года, в рамках нее проводится обучение лесных пожарных. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Для подготовки к борьбе с лесными пожарами ежегодно в зимний период мы проводим обучение и повышение квалификации сотрудников лесного хозяйства по предупреждению, выявлению и пресечению лесных пожаров», — уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

В комитете отметили, что в рамках теоретических занятий работникам рассказывают об основах пожарной тактики и техники тушения лесных пожаров наземным способом, а также о технике безопасности при тушении лесных пожаров, об оказании первой медицинской помощи и не только. Кроме того, проводятся занятия, в ходе которых специалисты работают с противопожарным оборудованием и инвентарем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.